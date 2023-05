Medio Oriente: autorità di Israele convocano predicatore di al Aqsa per interrogatorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I servizi di Sicurezza interna dello Stato di Israele (Shin Bet) hanno convocato Ikrima Sabri, predicatore della moschea al Aqsa di Gerusalemme, per un interrogatorio fissato per oggi. Lo ha riferito l’emittente panaraba di proprietà qatariota “Al Jazeera”, citando un comunicato stampa dell’ufficio del predicatore. Nel testo, si legge che la convocazione è stata recapitata a Sabri ieri mattina, ma non c’è menzione delle motivazioni. Il legale del predicatore, Khaled Zabarga, intanto, ha affermato che “Ikrima Sabri non ha commesso alcuna violazione della legge, ma si limita a esercitare la sua naturale funzione religiosa e sociale”. Il predicatore, infatti è capo dell’Autorità islamica di Gerusalemme e, in passato, era stato mufti della città. Inoltre, è fondatore e presidente del Consiglio degli esperti e dei predicatori della Palestina, olter a essere a capo del Consiglio supremo delle fatwa (ossia le sentenze emesse dagli esperti di giurisprudenza islamica). In un messaggio pubblicato su Facebook, Zabarga ha spiegato che il ruolo di Sabri lo porta a contatto con “i problemi scottanti della società” e che il predicatore si trova “in grave pericolo” a causa dei proclami lanciati contro di lui da “gruppi estremisti israeliani”. In precedenza, le autorità israeliane avevano già convocato più volte il predicatore per interrogatori e avevano perquisito la sua abitazione. (Res)