Myanmar: presidente indonesiano Widodo sollecita dialogo prima del vertice Asean

- Il presidente dell'Indonesia, Joko Widodo, ha sollecitato i leader dell'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico a intensificare gli sforzi per favorire una risoluzione della crisi nel Myanmar attraverso il dialogo, in visita del vertice dell'Asean che l'Indonesia ospiterà mercoledì. L'Indonesia, che regge la presidenza di turno dell'Associazione, sostiene "il principio di collaborazione e cooperazione con tutti" per garantire che il blocco regionale "non diventi attore per procura di nessuno e nessuno Stato". "Poiché vogliamo che l'Asean sia aperta, cooperi con tutti e con tutti i Paesi, risolvere i problemi interni all'Asean deve avvenire attraverso il dialogo. Questo è molto importante, specie nel caso del Myanmar", ha dichiarato il presidente indonesiano da Luan Bajo, la località dell'isola di Flores che ospiterà il vertice di due giorni. (segue) (Fim)