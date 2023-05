Cina-Usa: ministro Esteri ad ambasciatore Burns, “imperativo stabilizzare relazioni”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È imperativo che Cina e Stati Uniti stabilizzino le relazioni, evitino una spirale discendente e prevengano incidenti. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri cinese, Qin Gang, al termine di un incontro tenuto a Pechino con l’ambasciatore statunitense Nicholas Burns oggi, 8 maggio. “Le relazioni sino-statunitensi sono di grande importanza non solo per i rispettivi Paesi, ma per il mondo. A novembre dello scorso anno, i presidenti Xi Jinping e Joe Biden hanno tenuto un incontro di successo a Bali raggiungendo un importante consenso. Tuttavia, una serie di parole e azioni errate da parte degli Stati Uniti ha minato da allora lo slancio positivo conquistato a fatica delle relazioni bilaterali. L'agenda di dialogo e cooperazione concordata dalle due parti è stata distrutta e il rapporto tra i due Paesi è tornato a raffreddarsi”, ha detto Qin. (segue) (Cip)