Cina-Usa: ministro Esteri ad ambasciatore Burns, “imperativo stabilizzare relazioni” (2)

- La Cina continuerà ad aderire ai principi di “rispetto reciproco, coesistenza pacifica e cooperazione vantaggiosa per tutti”, auspicando che gli Stati Uniti “riflettano a fondo, incontrino Pechino a metà strada e contribuiscano a riportare le relazioni bilaterali sulla giusta rotta”. Qin ha dunque invitato Washington a rispettare una serie di “linee rosse” tracciate da Pechino, soprattutto per quanto riguarda la situazione a Taiwan, i cui “separatisti” non devono essere sostenuti. “È necessario continuare a gestire gli imprevisti nelle relazioni bilaterali in modo calmo, professionale e pragmatico, in modo da evitare altri impatti sui legami tra Pechino e Washington”, ha aggiunto Qin, auspicando di avere ulteriori contatti con Burns. (Cip)