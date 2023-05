Cina: misteriosa navicella sperimentale rientra sulla Terra dopo 276 giorni in orbita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una navicella sperimentale cinese priva di equipaggio è rientrata sulla Terra oggi dopo essere rimasta 276 giorni in orbita attorno al pianeta. Lo hanno riferito i media di Stato cinesi, secondo cui la missione è servita a collaudare tecnologie per il riutilizzo di vettori spaziali. I media non hanno fornito indicazioni precise in merito al veicolo spaziale, alle sue caratteristiche e alla missione effettuata sin dal lancio ad agosto dello scorso anno, ma ha affermato che gli esiti della missione costituiscono una "importante" svolta nel contesto del programma spaziale cinese. (Cip)