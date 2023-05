Yemen: media, compagnia francese TotalEnergies coinvolta in uno “scandalo ambientale”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia francese TotalEnergies, che figura tra i maggiori investitori in progetti su petrolio e gas in Yemen, starebbe “distruggendo i terreni agricoli, contaminando le falde acquifere, provocando la morte del bestiame e diffondendo malattie insolite e pericolose tra le persone”. Lo si legge in un rapporto del Centro di ricerca e informazione nello Yemen e dell’agenzia di stampa “Saba”, secondo quanto riferisce il quotidiano panarabo con sede a Beirut “al Mayadeen”. Il rapporto, intitolato “L’immondizia della francese TotalEnergies in Yemen”, accusa la società di “violazioni ai danni del popolo yemenita” e fa riferimento all’inchiesta “Yemen, le acque nere della Total”, realizzata da un giornalista francese, Quentin Muller, e pubblicata lo scorso aprile dal settimanale “L’Obs”. Nell’inchiesta, si faceva riferimento, in particolare, all’inquinamento provocato dalla TotalEnergies nei governatorati di Shabwa, Hadramaut e Maarib. Milioni di litri di liquami tossici prodotti dall’estrazione di gas e petrolio sarebbero stati seppelliti nel sottosuolo, contaminando la più grande falda acquifera dello Yemen. A ciò, il Centro di ricerca e informazione yemenita, aggiunge la “pirateria petrolifera” attuata nell’ultimo decennio dalla compagnia per sottrarre terreno alle società statunitensi e “monopolizzare il gas yemenita”, sul quale attualmente avrebbe il pieno controllo. (Res)