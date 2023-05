Siria: Qatar, “la nostra posizione su reintegro Damasco nella Lega araba non è cambiata”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La posizione del Qatar in merito al reintegro della Siria nella Lega araba non è cambiata, ma Doha si impegna a sostenere quanto concordato dal “consenso arabo”. Lo ha dichiarato ieri su Twitter il portavoce del ministro degli Esteri del Qatar, Majid al Ansari, come riferisce il quotidiano panarabo con sede a Beirut “Al Mayadeen”. Al Ansari ha espresso l’aspirazione di Doha a “collaborare con i fratelli arabi per realizzare le aspirazioni del popolo siriano alla dignità, alla pace, allo sviluppo e alla prosperita”. In questo senso, ha precisato, la diplomazia qatariota ha “accolto con interesse la decisione presa dal Consiglio dei ministri degli Esteri della Lega araba”. Lo scorso 13 aprile, il primo ministro del Qatar, Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani, aveva dichiarato che Doha avrebbe respinto una normalizzazione con Damasco, a meno che non ci fossero progressi in direzione di una soluzione politica al conflitto che dilania il Paese dal 2011. Prima della riunione di ieri tra i capi della diplomazia dei Paesi arabi, Al Ansari aveva ribadito questa posizione, precisando che le condizioni necessarie per il ripristino del seggio siriano nella Lega araba sarebbero state “una soluzione e un vero sviluppo politico-diplomatico” nel Paese e “un consenso totale degli Stati arabi”. A tal proposito, ieri, una volta avvenuto il reintegro di Damasco nella Lega araba, lo stesso Al Ansari ha auspicato che “questo consenso (tra Paesi arabi) possa incentivare il governo siriano ad affrontare le radici della crisi che ha portato al suo isolamento e ad adoperarsi per compiere passi significativi nella soluzione dei problemi del popolo siriano e nel migliorare le sue relazioni con i Paesi arabi, in modo da rafforzare la sicurezza e la stabilità nella regione”. (Res)