Energia: primo arabo nominato presidente dell’Associazione nucleare mondiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la prima volta un arabo, l’emiratino Mohammed Ibrahim al Hammadi, è stato nominato presidente del consiglio di amministratore dell’Associazione nucleare mondiale (World Nuclear Association, Wna), con sede a Londra. Lo ha riferito il quotidiano emiratino “Al Bayan”, precisando che il suo incarico avrà inizio nel 2024. Al Hammadi è amministratore delegato della compagnia emiratina per l’energia nucleare, la Emirates Nuclear Energy Corporation (Enec) e, nell’ottobre 2022, era entrato a far parte del consiglio di amministratore della Wna. Secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa emiratina “Wam”, Al Hammadi ha commentato la sua nomina dichiarando che “ricevere l’incarico di capo di una così importante organizzazione come la Wna è stato possibile per il ruolo di pioniere degli Emirati Arabi Uniti (Eau) nel trasformare il proprio settore energetico. Attraverso il sostegno al Programma per l’energia nucleare pacifica, il modello degli Eau è stato accolto come una storia di successo globale”. Inoltre, la posizione di Abu Dhabi “offre un nuovo modello per altri Paesi che scelgono di adottare questa fonte vitale di energia elettrica pulita per decarbonizzare i loro settori energetici”, in nome, al contempo, della “sicurezza energetica e dell’energia sostenibile”. (Res)