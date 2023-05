Libano: patriarca Rai all’Onu, “aiutate i rifugiati nel loro territorio”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il patriarca libanese maronita, Bechara Rai, ha esortato la comunità internazionale ad aiutarli “nel loro territorio”, accusandola di opporsi al loro rimpatrio per timore che tentino di emigrare verso altri Paesi. Lo ha riferito ieri il quotidiano libanese “L’Orient le Jour”, aggiungendo che il patriarca ha rivolto alle autorità di Beirut a rafforzare le misure di sicurezza nei confronti dei rifugiati. Alla fine di aprile, il governo libanese avea chiesto all’Alto commissariato Onu per i rifugiati (Unhcr) di comunicare entro una settimana i dati a sua disposizione sui rifugiati siriani presenti in Libano, ma senza ricevere risposta. Intanto, una delegazione ministeriale dovrebbe recarsi a breve in Siria per discutere del rimpatrio dei rifugiati. Il Libano “affronta due grandi crisi”, ha aggiunto Rai, di cui la prima è rappresentata dal vuoto presidenziale, mentre “la seconda è costituita dall’aumento dei rifugiati siriani nel Paese, che cominciano a pesare sul piano economico, sociale, demografico e di sicurezza”. Il patriarca maronita, quindi, ha esortato l’Unhcr a collaborare con il comitato istituito dal governo libanese per affrontare la questione. (Lib)