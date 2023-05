Singapore: al via terza sessione negoziati per l'Ipef (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All'iniziativa della Cornice economica per l'Indo-Pacifico, annunciata a maggio dello scorso anno dall'amministrazione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden, prendono parte 14 Paesi: Australia, Brunei, Isole Fiji, India, Indonesia, Malesia, Nuova Zelanda, Filippine, Singapore, Corea del Sud, Thailandia e Vietnam. I ministri del Commercio dei 14 Paesi, riuniti l'8 e 9 settembre scorsi a Los Angeles per la prima ministeriale in presenza del formato, hanno concordato di assumere iniziative per rafforzare le catene di fornitura regionali. L'incontro ha segnato un passo importante verso l'inizio dei negoziati formali che definiranno i contenuti concreti dell'iniziativa. Il ministro del Commercio giapponese, Yasutoshi Nishimura, ha dichiarato a margine della prima giornata di lavori che i suoi omologhi hanno concordato in merito alla necessità di tutelare la funzionalità delle catene di fornitura, minacciate dalle ricadute combinate della pandemia e del conflitto in Ucraina. (segue) (Fim)