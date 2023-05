Usa: auto sulla folla in Texas, almeno sette morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno sette persone sono morte dopo che una macchina ha investito alcuni passanti di fronte ad un centro per l’accoglienza di migranti a Brownsville, in Texas. La polizia locale ha precisato che ci sono anche diversi feriti. La macchina ha investito un gruppo di persone che si trovavano alla fermata dell’autobus fuori dal Centro Ozanam, una struttura no profit che si occupa di fornire alloggi a senzatetto e migranti. L’autista, un uomo, è stato bloccato dai passanti fino all’arrivo della polizia, e successivamente arrestato. (Was)