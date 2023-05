Business news: Brasile, Google rimuove critiche contro legge 'fake news'

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- **La multinazionale dell'informatica Google ha rimosso dalla home page il testo "La legge sulle 'Fake News' può aumentare la confusione su ciò che è vero o falso in Brasile". Il messaggio, parte di una campagna lanciata dalla piattaforma contro il disegno di legge proposto dal governo brasiliano e attualmente in discussione in parlamento, è oggetto di un'azione della Corte suprema secondo cui – citando uno studio dell'Università Federale di Rio de Janeiro (Ufrj) - la piattaforma ha fatto pubblicità contro la legge "in modo opaco e aggirando le proprie condizioni d'uso". Per questo motivo il giudice della Corte suprema, Alexandre de Moraes, ne aveva ordinato la rimozione, stabilito una multa di 150.000 real (27.300 euro) all'ora per il mancato rispetto dell'ordinanza. (Brb)