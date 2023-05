Corea del Sud-Giappone: Yoon, Kishida concordano rafforzamento cooperazione per la sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Corea del Sud e Giappone rafforzeranno ulteriormente la cooperazione per far fronte alle sfide di sicurezza nella regione asiatica, a cominciare da quelle provenienti dalla Corea del Nord. Lo hanno concordato ieri il presidente coreano Yoon Suk-yeol e il primo ministro del Giappone, Fumio Kishida, in occasione della visita di due giorni effettuata da quest'ultimo a Seul. Kishida ha anche annunciato che Tokyo autorizzerà esperti coreani a visitare il sito del disastro nucleare di Fukushima il 23 maggio, per condurre analisi e rassicurare Seul in merito alla sicurezza dei piani per lo scarico dell'acqua decontaminata nell'oceano. Sul fronte economico, i due leader hanno concordato di intensificare la cooperazione in comparti strategici come le catene di fornitura dei semiconduttori. La visita di Kishida a Seul è la prima di un premier giapponese in Corea del Sud da oltre cinque anni a questa parte, e giunge al culmine del processo di rilancio delle relazioni bilaterali intrapreso dai due Paesi all'inizio di quest'anno. (segue) (Git)