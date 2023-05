Usa: la senatrice Sinema esclude l'adesione al Partito repubblicano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La senatrice Kyrsten Sinema dell'Arizona, che alla fine dello scorso anno ha abbandonato il Partito democratico posizionandosi come indipendente, ha escluso la possibilità di aderire al Partito repubblicano. Intervista ieri all'emittente televisiva "Cbs News", la senatrice ha dichiarato che entrambi i partiti "sono rotti", e che non avrebbe senso abbandonarne uno per aderire all'altro. Sinema, che ha iniziato la propria carriera politica nei primi anni Duemila come attivista di sinistra contro la guerra in Iraq, e ha aderito in quegli anni al Partito verde, prima di ricollocarsi come centrista nel Partito democratico. Negli ultimi due anni Sinema è entrata più volte in contrasto coi suoi ex colleghi di partito nell'ambito del sostegno alle misure politiche del presidente Joe Biden, che la senatrice ha spesso osteggiato assieme a un altro senatore centrista, Joe Manchin. Sinema ha annunciato l'uscita dal Partito democratico dopo le elezioni di medio termine dello scorso novembre. Nel corso dell'intervista di ieri, ha accusato i due principali partiti statunitensi di aver "abbandonato la ricerca di soluzioni di compromesso" ed essersi mossi verso i rispettivi estremi perché "è lì che si trovano il maggiore interesse economico, l'attenzione e i like su Twitter". La senatrice ha però approfittato dell'intervista anche per attaccare la gestione della sicurezza al confine con il Messico da parte dell'amministrazione Biden, tema particolarmente sensibile in Stati di confine come l'Arizona, dove la senatrice tenterà di ottenere la rielezione. (Was)