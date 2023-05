© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- **L’inflazione in Paraguay si è attestata al 5,3 per cento ad aprile su anno. Lo rende noto oggi la Banca centrale. Su base mensile il tasso di inflazione si è attestato allo 0,4 per cento. A marzo il livello di inflazione su base annuale si era attestato al 6,4 per cento. (Abu)