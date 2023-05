© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti domani a Roma e nel LazioCOMUNE ROMA- Conferenza stampa di presentazione del "Progetto Atlante" - Censimento del Patrimonio di Roma Capitale. Intervengono: il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e l'assessore al Patrimonio e alle politiche abitative Tobia Zevi. Campidoglio - Sala delle Bandiere. (ore 14:30)- L'assessora alle Politiche Sociali e alla Salute Barbara Funari interverrà sul tema "Prevenzione e contrasto delle Mutilazioni Genitali Femminili a Roma e in Italia". Interverranno anche il Direttore del centro SaMiFo della Asl Roma 1 Giancarlo Santone e il Direttore Amref Health Africa in Italia Guglielmo Micucci. Associazione della Stampa Estera, via dell'Umiltà 83/c. (ore 12)- L'assessore al Patrimonio e alle politiche Abitative Tobia Zevi presenta il "progetto atlante" per il censimento del Patrimonio di Roma Capitale. Sala delle Bandiere, Campidoglio. (ore 14.30) (segue) (Rer)