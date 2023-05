Business news: Perù, a spagnola Acciona due linee di trasmissione energia per 119 milioni euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- **L'Agenzia per la promozione degli investimenti privati (Proinversion) e l'azienda spagnola Acciona hanno firmato un contratto di concessione per la progettazione, costruzione, gestione e manutenzione di due nuove linee di trasmissione di energia elettrica tra Ica e Poroma, e Caclic e Jaen, in Perù. Secondo quanto riferito in un comunicato, entrambi i progetti, che hanno un valore complessivo di circa 119 milioni di euro, sono stati commissionati dal ministero peruviano dell'Energia e delle miniere (Minem). Acciona gestirà le due linee di trasmissione elettrica per i prossimi 30 anni a partire dall'entrata in esercizio commerciale, prevista rispettivamente per dicembre 2026 e agosto 2027. (Spm)