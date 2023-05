Usa: auto esce di strada e colpisce una fermata dell'autobus, almeno sette morti - video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- Almeno sette persone sono morte e sei sono rimaste ferite nella cittadina di Brownsville, Texas (Usa), colpite da una macchina uscita di strada mentre si trovavano a una fermata dell'autobus. L'incidente, riferiscono fonti della polizia ai media locali, si è prodotto nei pressi di un centro per migranti. Il conducente della vettura sarebbe stato fermato da alcuni passanti e trattenuto fino a quando la polizia non lo ha tratto in arresto. Gli inquirenti sono al lavoro per capire i motivi del gesto. (Was)