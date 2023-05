Pd: Cottarelli si dimette da senatore, le prime reazioni politiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- "Nei prossimi giorni presenterò le mie dimissioni dal Senato che dovranno poi essere approvate dall’Aula. Non è stata una scelta facile e La ringrazio per l’opportunità di spiegarne le motivazioni. Lascio il Senato per andare a dirigere, a titolo gratuito, un nuovo programma per l’Educazione nelle Scienze economiche e sociali rivolto agli studenti delle scuole superiori offerto dall’Università Cattolica di Milano". E' quanto ribadisce, in una articolata missiva indirizzata al direttore di "la Repubblica", Maurizio Molinari, l'economista Carlo Cottarelli, che lascia dunque il Partito democratico ed il Parlamento. "E' innegabile (basta vedere la composizione della nuova segreteria) che l'elezione di Elly Schlein abbia spostato il Pd più lontano dalle idee liberaldemocratiche in cui credo. Ho grande stima di Elly Schlein e non credo sbagli a spostare il Pd verso sinistra. La scelta alle primarie è stata netta e i sondaggi la premiano - continua Cottarelli nella lettera -. Un Pd più a sinistra può trasmettere un messaggio più chiaro agli elettori, cosa essenziale per un partito politico. Ciò detto, mi trovo ora a disagio su diversi temi. Una questione chiave è il ruolo che il 'merito' debba avere nella società. Il principio del merito era molto presente nel documento dei valori del Pd del 2008, l'ultimo disponibile quando decisi di candidarmi. Manca invece in quello approvato a gennaio 2023 e nella mozione Schlein per le primarie". Cottarelli aveva annunciato le sue dimissioni, sempre questa sera, durante la trasmissione "Che tempo che fa", su Rai3. Tra le prime reazioni quella del vicepremier, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, che su Twitter scrive: "Avanti un altro". "Questo dice di essere un ministro", commenta dal canto suo il senatore del Partito democratico, Filippo Sensi, in merito al post proprio del leader della Lega. (Rin)