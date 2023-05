Usa: identificato responsabile della sparatoria in un centro commerciale del Texas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità statunitensi hanno identificato il responsabile della sparatoria che si è verificata sabato in un affollato centro commerciale di Allen, una città di circa 100mila abitanti a nord di Dallas, nel Texas. Si tratta del 33enne Mauricio Garcia, originario proprio di Dallas. Il bilancio della sparatoria è di nove morti, incluso il responsabile, che è stato neutralizzato da un agente di polizia che si trovava casualmente sul posto. Le autorità non hanno ancora fornito indicazioni ufficiali in merito al movente della sparatoria, ma fonti citate dalla "Washington Post" sostengono che Garcia avesse espresso interesse in ideologie "suprematiste o neo-naziste". Secondo le medesime fonti, l'uomo portava con sé diverse armi da fuoco, e altre sono state rinvenute all'interno della sua automobile. Il governatore del Texas Greg Abbott ha definito la sparatoria una "tragedia indicibile" e ha dichiarato in una nota che il suo Stato è pronto ad assistere le autorità locali. (Was)