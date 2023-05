Spagna: popolari, "asfissia" popolo sarà maggiore se Sanchez prenderà "ossigeno" a elezioni locali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la segretaria generale del Partito popolare (Pp) spagnolo, Cuca Gamarra, "l'asfissia" del popolo spagnolo sarà maggiore se il presidente del governo, Pedro Sanchez, "prenderà ossigeno" alle elezioni regionali e comunali del 28 maggio prossimo. "Non dobbiamo dare nemmeno una goccia di ossigeno a Sanchez perché se prende ossigeno sarà più difficile porre fine al sanchismo", ha avvertito Gamarra in alcune dichiarazioni ai media. Per Gamarra, le elezioni del 28 maggio decideranno se il "sanchismo" sarà "annullato", il che significherebbe "porre fine" ai partiti indipendentisti baschi e catalani, Bildu e Sinistre repubblicana di Catalogna (Erc), che stanno facendo parte del processo decisionale di questioni importanti per la Spagna. Gamarra ha evidenziato che durante la campagna elettorale molti dei candidati e dei "baroni" del Partito socialista operaio spagnolo "prenderanno le distanze e cercheranno di allontanarsi da Sanchez" e di mettere in discussione una politica che hanno sostenuto negli ultimi quattro anni". Secondo la segretaria generale dei popolari, tuttavia, "nessuno potrà cancellare" in quattro settimane ciò che il Psoe ha fatto negli ultimi quattro anni. Per Gamarra, il bilancio del mandato di Sanchez è fatto di "bugie, inadempienze, inefficienze e promesse elettorali". (Spm)