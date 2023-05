Business news: Colombia, inflazione al 12,82 per cento su anno ad aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- **L’inflazione in Colombia si è attestata al 12,82 per cento su anno ad aprile, in calo rispetto al 13,34 per cento di marzo. Lo riferisce il Dipartimento nazionale di statistica (Dane). Su mese l’inflazione si è attestata allo 0,78 per cento. Si tratta del primo callo dopo sei mesi di rialzo. In particolare alloggi, acqua, luce e gas, con lo 0,35 per cento, hanno contribuito per metà all'inflazione di aprile. Seguono trasporti (0,17 per cento) ristoranti e hotel (0,11 per cento). (Mec)