Business news: Honduras, ad aprile inflazione +7,44 per cento su anno

- **Ad aprile, l'indice dei prezzi al consumo in Honduras è aumentato del 7,44 per cento su anno, il dato più basso da marzo del 2022. Lo rende noto la Banca centrale segnalando che rispetto a marzo i prezzi sono aumentati dello 0,19 per cento, l'incremento mensile più basso degli ultimi quattro anni. Il dato annuale è decisamente inferiore al 9,05 per cento registrato a marzo e all'8,35 per cento battuto ad aprile del 2022. Dall'inizio del 2023 l'inflazione nel Paese centroamericano è cresciuta del 2,03 per cento. (Mec)