Business news: Italia-Brasile, Cnr firma accordo di cooperazione scientifica con Embrapa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- **La presidente del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr), Maria Chiara Carrozza, ha firmato il primo protocollo di intesa di cooperazione strategica con l'Impresa brasiliana di ricerca agroalimentare (Embrapa), concretizzando l'impegno assunto dalle due parti lo scorso 14 marzo corso in occasione della visita della presidente Carrozza in Brasile. Lo riferisce l'ambasciata d'Italia a Brasilia in una nota. La firma ha coinciso con le solenni celebrazioni dei 50 anni di attività dell'Embrapa, fondata il 26 aprile 1973, artefice della trasformazione del Brasile da paese importatore di prodotti agricoli e di allevamento degli anni '70 a potenza mondiale settoriale, sia nella produzione, insieme a Stati Uniti e Cina, sia nell'esportazione, con gli Usa. L'accordo darà un ulteriore, decisivo, impulso alla collaborazione tra i due enti nella ricerca avanzata, in particolare nei settori dello studio della biodiversità e dei cambiamenti climatici, dello sviluppo delle biotecnologie, nano-tecnologie e geo-tecnologie, e dei processi di applicazione dell'intelligenza artificiale all'agricoltura. (Com)