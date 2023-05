Business news: analisti Banca centrale Messico, pil 2023 all'1,68 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- **Il Messico potrebbe chiudere il 2023 con un incremento del prodotto interno lordo (pil) dell'1,68 per cento su anno, in aumento rispetto all'1,43 per cento ipotizzato a marzo. È quanto stimano gli analisti del settore privato nel rapporto mensile compilato a fine aprile e diffuso oggi dalla Banca centrale (Banxico). Quanto al 2024, i 37 gruppi di analisti ipotizzano un incremento dell'1,61 per cento, contro l'1,67 per cento stimato nel terzo mese del 2023. L'economia del Messico, sostanzialmente in linea con quanto avvenuto sulla scena internazionale, ha registrato un forte rimbalzo nel 2021, con la prima uscita dall'emergenza pandemica. La robusta ripresa della domanda, con un'offerta fortemente penalizzata dalla interruzione delle catene globali del valore, ha finito per accelerare la dinamica dei prezzi. Uno scenario aggravato dalla crisi in Ucraina, con un ulteriore calo del prodotto interno lordo, aiutato in negativo dalle scelte restrittive di politica monetaria dettate dal contenimento dell'inflazione. (Mec)