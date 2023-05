Business news: Brasile, Petrobras studia creazione ecosistema energetico sul margine equatoriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- **La compagnia energetica statale brasiliana Petrobras sta studiando la creazione di un "ecosistema energetico" sul Margine Equatoriale, regione marina che si estende dalla costa dello stato di Amapá a quella di Rio Grande do Norte. Lo riferisce il direttore di esplorazione e produzione della società, Joelson Falcao, in una nota. In pratica, Petrobras vuole sviluppare un ecosistema energetico creando, accanto all'esplorazione ed estrazione petrolifere, parchi eolici offshore, impianti per idrogeno, strutture per la raccolta e stoccaggio del carbonio e di altre fonti. "Lo scopo è aprire nuove opportunità per integrare le catene del valore e promuovere lo sviluppo locale nelle regioni in cui verranno installati i nuovi progetti, sfruttando le vocazioni regionali", ha affermato il dirigente Petrobras in una nota. (Brb)