Business news: Banca centrale Cile, a marzo indice di attività economica -2,1 per cento su anno

- **La Banca centrale del Cile ha reso noto che a marzo l'indice dell'attività economica in (Imacec) è calato del 2,1 per cento su anno, dato peggiore della previsione media del -1,5 per cento, fatta dagli analisti. L'indice, una stima mensile sull'andamento dei diversi settori dell'economia, è considerato un'approssimazione sulla variazione, trimestrale, del prodotto interno lordo (Pil). Il dato risente in negativo del calo del 3,5 per cento della produzione dei beni, specie di quelli minerari (-8,5 per cento) o manifatturieri, diminuiti del 2,5 per cento. Male anche il commercio con un calo del 5,4 per cento, concentrato soprattutto nel segmento della vendita al dettaglio, mentre i Servizi hanno fatto registrate un aumento dello o,9 per cento. Dopo un positivo inizio d'anno, +0,4 per cento a gennaio, a febbraio l'Imacec era calato dello 0,6 per cento su anno. (Abu)