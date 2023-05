Business news: governo Venezuela incrementa due sussidi, non toccato il salario minimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- **Il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, ha annunciato l'aumento di due sussidi mensili extra per "migliorare le entrate dei lavoratori e della classe operaia". La misura, presentata il 1 maggio, non tocca il salario minimo (fermo 130 bolivar mensili, l'equivalente di 4,79 euro) e, pur prevedendo una indicizzazione al tasso della Banca centrale, non è automaticamente rinnovata nei mesi a venire. Il primo è il cosiddetto "Bono guerra economica", concesso solo ai possessori del "Carnet della patria", un titolo di affiliazione politica che dà diritto a godere di alcuni piani di welfare governativo: Maduro lo aveva inizialmente fissato in 20 dollari, ma "facendo uno sforzo tremendo per difendere lo stipendio dei lavoratori", è stato portato a 30 dollari. Lo stesso titolo, ad ogni modo, era stato fissato ad aprile a 45 dollari. Il secondo sussidio è quello alimentare, concesso solo ai lavoratori in attività, pensionati esclusi dunque, pari a 40 dollari. (Vec)