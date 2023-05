Business news: Brasile, Lula firma aumento salario minimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- **Il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, ha firmato il decreto con cui aumenta il salario minimo dagli attuali 1.302 a 1.320 real (234 a 238 euro). "Ricostruire le conquiste perse dai lavoratori è una priorità del governo", ha detto Lula in un discorso trasmesso in diretta radio televisiva, domenica sera. L'aumento, che entra in vigore oggi 1 maggio, è una prima "valorizzazione del salario minimo, che da sei anni non aveva un aumento reale e stava perdendo il potere d'acquisto, giorno dopo giorno", ha detto Lula. Pur "modesto", si tratta di un incremento reale, ha detto Lula ricordando che è superiore all'inflazione. Il capo dello Stato ha inoltre promesso di trasmettere al Parlamento un progetto di legge che rende automatico l'adeguamento del salario minimo reale, usando come basi di calcolo la corsa dei prezzi e la tendenza di crescita del prodotto interno lordo (pil), formula già usata dall'ex sindacalista nei due precedenti mandati. "State sicuri che da qui alla fine del mio mandato, questo tornerà ad essere il grande strumento di trasformazione sociale che è stato nel passato, quando il salario è cresciuto del 74 per cento più dell'inflazione", ha detto. "È stato grazie a questo che milioni di brasiliani e brasiliane sono usciti dalla povertà estrema e si sono aperti una strada per una vita migliore", ha aggiunto. (Brb)