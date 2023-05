Business news: Ecuador, ad aprile inflazione al 2,44 per cento su anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- **Ad aprile, l'indice dei prezzi al consumo (Ipc) in Ecuador è aumentato del 2,44 per cento su anno, in calo rispetto al 2,85 per cento di marzo. Lo riferisce l'istituto nazionale di statistica (Inec) segnalando che su mese, i prezzi sono aumentati dello 0,2 per cento, ben sotto lo 0,59 per cento registrato nel terzo mese dell'anno. Dall'inizio del 2023 l'inflazione in Ecuador è cresciuta dello 0,4 per cento. Si tratta della cifra più bassa dal dicembre del 2021, quando i prezzi registrarono un incremento annuo dell'1,9 per cento. Con aprile, sono tre i mesi che l'inflazione cresce a un ritmo inferiore al 3 per cento. La corsa dei prezzi in Ecuador si conferma come una delle più moderate dell'intera America latina, avendo fissato il suo più recente record - ad aprile 2022 -, con il 4,2 per cento su anno. (Brb)