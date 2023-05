Latina: assessore Lazio su stupro, grazie a polizia, ora agire su prevenzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’arresto del presunto autore di una violenza sessuale a Latina "è una buona notizia per tutti i cittadini della città e dei comuni limitrofi. Desidero complimentarmi con gli uomini della squadra mobile del capoluogo pontino che hanno lavorato incessantemente per giungere in pochi giorni alla cattura del sospettato. Si tratta di un risultato non scontato che restituisce serenità al territorio. Alla vittima dell’aggressione a sfondo sessuale la mia solidarietà e vicinanza". Lo dichiara in una nota Luisa Regimenti, assessore al Personale, sicurezza urbana, polizia locale ed enti locali della Regione Lazio. “Va sottolineato – continua l’assessore – che ancora una volta emerge il collegamento tra degrado urbano e criminalità, con il presunto aggressore che si nascondeva in una fabbrica dismessa divenuta terra di nessuno. La prevenzione del crimine passa per una lotta senza quartiere a degrado e incuria e su questo dobbiamo lavorare con Comuni ed Enti locali”, conclude. (Com)