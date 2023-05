Slovacchia: Ludovic Odor è il nuovo premier ad interim

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente slovacca Zuzana Caputova ha designato Ludovit Odor come nuovo primo ministro ad interim. L’annuncio è arrivato dopo le dimissioni presentate oggi da Eduard Heger, che ricopriva la stessa carica. Odor, 46 anni, è attualmente il vice governatore della Banca centrale della Slovacchia. "Nominerò un governo ad interim guidato da Ludovit Odor, vice governatore della Banca centrale della Slovacchia", ha detto Caputova ai giornalisti al termine di un incontro con Heger. “Naturalmente il criterio principale (per la scelta del nuovo premier) è stata la competenza, ma allo stesso tempo sono state selezionate solo le persone che non si candideranno alle prossime elezioni parlamentari”, ha dichiarato la presidente, aggiungendo che l’obiettivo è quello di “non favorire nessuna delle parti politiche” in vista del prossimo voto nel Paese. Heger ha presentato oggi le dimissioni a Caputova. Il suo esecutivo era in carica dallo scorso dicembre e recentemente aveva visto le defezioni dei ministri degli Esteri e dell’Agricoltura, rispettivamente Ratislav Kacer e Samuel Vlcan.(Vap)