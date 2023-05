© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in LombardiaCOMUNEIl sindaco di Milano Giuseppe Sala apre il Forum del Cibo - la Food Policy di Milano per il futuro della città, oltre 30 eventi con 60 soggetti coinvolti, per parlare di politica alimentare di Milano. Intervengono, tra gli altri: il Vicesindaco e assessore all'Istruzione con delega alla Food Policy Anna Scavuzzo e l'assessore alle Politiche giovanili Martina Riva.Fondazione Feltrinelli, viale Pasubio, 5 (ore 9:30)L’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi interviene alla presentazione di "Non dimenticarmi", un monumento in piazza Fontana per ricordare tutte le vittime della strategia della tensione da piazza Fontana alla Stazione di Bologna. L'incontro è organizzato dal Comitato "Non dimenticarmi".Palazzo Marino, Sala Alessi, Piazza della Scala, 2 (ore 11:30)Il sindaco di Milano Giuseppe Sala partecipa all'inaugurazione della MIND Innovation Week.area MIND, ingresso da cargo 6, via Achille Grandi, Rho/Mi (13:30)Si riunisce il consiglio comunale.Palazzo Marino, Piazza della Scala, 2 (ore 16:30)Il sindaco di Milano Giuseppe Sala partecipa all’evento dedicato a Ermanno Olmi a cinque anni dalla morte.Centro Culturale San Fedele, via Hoepli, 3/B (ore 20:45)REGIONEIl presidente Attilio Fontana e il presidente del consiglio regionale Federico Romani partecipano agli stati generali dei giovani, promossi da Anci Lombardia e Consulta Informagiovani Lombardia.Palazzo Lombardia, Auditorium Testori, Piazza Città di Lombardia (ore 10)L’assessore allo Sviluppo economico Guido Guidesi prende parte al convegno di Federmotorizzazione Confcommercio "Mobilità 2035 tra ideologia e realtà". È previsto un saluto del presidente Attilio FontanaPalazzo Lombardia, Terrazza Belvedere, piazza Città di Lombardia (ore 10)Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana partecipa alla cerimonia inaugurale di Tuttofood.Rho Fiera Milano, Padiglione 1 (ore 12)VARIENuovo appuntamento dei "Trend Topic" della moda, ciclo di incontri con imprenditrici su temi di tendenza nel fashion retail organizzato dal Gruppo Giovani Imprenditori di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza e Federmoda Milano con il presidente Andrea Colzani.Confcommercio Milano, corso Venezia 47 (ore 8:30)Evento "Mobilità 2035 tra ideologia e realtà" organizzato da Federmotorizzazione e Regione Lombardia sullo stop alla vendita di veicoli non elettrici nel 2035. È previsto l'intervento introduttivo del ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini.Palazzo Lombardia, Terrazza Belvedere, piazza Città di Lombardia (ore 9:30)“Il cibo italiano sotto attacco”, evento di Coldiretti organizzato nell'ambito di Tuttofood. Sarà anche presentato lo studio Coldiretti sui primati del cibo Made in Italy in Italia con un focus su pericoli e nuove sfide. Al panel delle 10:30 “I rischi del cibo artificiale” partecipa poi Ettore Prandini, presidente della Coldiretti.Rho Fiera Milano, Padiglione 1 (ore 9:30)Punto stampa del Presidente di ICE Matteo Zoppas, in occasione dell’apertura della fiera Tuttofood.Porta sud, Rho Fiera Milano (ore 11:30)Inaugurazione di Tuttofood. Intervengono, tra gli altri Francesco Lollobrigida, ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, il Presidente di Fondazione Fiera Milan Enrico Pazzali, il Presidente di ICE Matteo ZoppasRho Fiera Milano, Padiglione 4 (ore 12)Nell'ambito del Progetto Lake Como Green, Legambiente, MondoVisione, Pròteus organizzano il primo "BioBlitz" subacqueo della Lombardia.Bar Rapa-Nui, località Moregallo (ore 15)Presentazione del lavoro di ricerca dal titolo "Più Leadership femminile per un mondo migliore". Intervengono, tra gli altri: Ugo Loeser, Amministratore Delegato Arca Fondi SGR. Partecipano Anna Maria Tarantola, Presidente Fondazione Centesimus Annus Pro Pontifice e Curatrice del volume; Diana Bracco, Presidente e Amministratore Delegato Gruppo Bracco; Flavia Mazzarella, Presidente BPER Banca; Pier Carlo Padoan, Presidente Unicredit e Antonella Sciarrone Alibrandi, Sottosegretario del Dicastero per la Cultura e l'Educazione.Sede di Arca Fondi SGR, via Disciplini, 3 (ore 17:45)Serata evento dedicata a Ermanno Olmi, per i cinque anni dalla morte promossa tra gli altri da Fondazione BPM. Intervengono, tra gli altri, la figlia di Olmi Betta, il presidente di Fondazione BPM Umberto Ambrosoli e il presidente della Fondazione Ambrosianeum, Marco Garzonio.Centro Culturale San Fedele, via Hoepli, 3/B (ore 20:45)MONZAIl Sindaco e Presidente del Consorzio Villa Reale e Parco di Monza Paolo Pilotto e l’assessore alla cultura, parco e villa Reale Arianna Bettin, con la storica del design Anty Pansera e Il Direttore del Consorzio Villa Reale e Parco di Monza Giuseppe Distefano incontrano i giornalisti in occasione per presentare “Il futuro del design italiano, gli ISIA e l’alta formazione artistica a un secolo dalla prima Biennale”Palazzo comunale, sala giunta, Piazza Trento e Trieste (ore 12)(Rem)