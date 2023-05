Business news: Usa, da gennaio a marzo Messico scalza Cina come primo fornitore merci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- **Da gennaio a marzo del 2023, il Messico è stato il primo fornitore di merci agli Stati Uniti, occupando un posto per due anni ricoperto dalla Cina. Stando ai dati dello Us Census Bureau, gli Usa hanno importato dal Paese latino merci per un equivalente della cifra record di 115,5 miliardi di dollari, il 15,4 per cento del totale degli acquisti oltreconfine realizzati nel periodo in esame. Il secondo fornitore è stato il Canada, con 104,3 miliardi di dollari di incassi, pari al 13,9 per cento delle importazioni totali degli Usa. La Cina, con 99,7 miliardi di dollari, ha fornito "solo" il 13,3 per cento delle merci. Prendendo in considerazione il primo trimestre, il gigante asiatico è stato a lungo protagonista delle vendite negli Usa: primo fornitore assoluto dal 2009 al 2019 e dal 2021 al 2022, con una pausa solo nell'anno più duro dell'emergenza pandemica, il 2020. Nel primo trimestre si è registrata inoltre al cifra record degli scambi bilaterali tra Usa e Messico, 196,7 miliardi di dollari (più 8 per cento su anno). (Was)