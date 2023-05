Business news: Brasile, produzione petrolio calata 4,5 per cento su anno a marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- **La produzione di petrolio in Brasile è calata a marzo del 4,5 per cento su anno, registrando tuttavia una crescita del 4,5 per cento rispetto al mese precedente. In totale sono stati estratti 3,9 milioni di barili di petrolio al giorno. Lo riferisce l'Agenzia nazionale per il petrolio, il gas naturale e i biocarburanti (Anp). Quanto al gas naturale, la produzione di marzo è stata di 138,5 milioni di metri cubi al giorno. In aumento del 3 per cento rispetto allo stesso mese dello scorso anno e in calo del 5,5 per cento su mese. La compagnia petrolifera statale Petrobras è stata responsabile del 90,16 per cento della produzione nazionale. La produzione dai bacini petroliferi di pre-sal ha rappresentato il 75,4 per cento del totale. (Brb)