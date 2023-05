Business news: Brasile, Eletronorte sospende attività in territori indigeni per decisione giustizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- **Condannata a fine aprile per danni ambientali, la compagnia elettrica dello Stato brasiliano di Maranhao, Eletronorte, ha sospeso da oggi le attività nelle riserve indigene Cabarava/Guajajara, Rodeador, Lagoa Comprida e Urucu/Jurua. La decisione, resa nota dalla società controllante Eletrobras, si estende anche alle licenze già concesse per costruire la Linea di trasmissione Tucuri/Maraba/Imperatriz/Presidente Dutra. La sentenza della Corte d'appello obbligava anche la compagnia a pagare un risarcimento danni in favore di 13.199 indigeni della comunità Guajajara per danni ambientali causati alle popolazioni originarie. (Brb)