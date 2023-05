Senato: La Russa, 75esimo anniversario prima seduta è ricorrenza di popolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Voglio dare merito ai miei collaboratori, ai consiglieri, della realizzazione. Ma la volontà di aprire questo evento alla gente, di farlo uscire dai palazzi, è sicuramente mia. D’altronde, da ministro della Difesa avevo fatto lo stesso per celebrare il 4 novembre. Credo che celebrare questa ricorrenza, aprendo il Senato all’apporto della gente esterna, e facendo uscire la Banda interforze verso piazza Navona, perché possa festeggiare con tutti i romani e con gli italiani che saranno lì, sia un modo per celebrare degnamente questa ricorrenza che è di popolo". Lo ha affermato il presidente del Senato, Ignazio La Russa, in occasione del concerto della Banda interforze in piazza Navona, a Roma, in occasione del 75esimo anniversario della Costituzione e della prima seduta del Senato repubblicano.(Rin)