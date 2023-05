Fiumicino: Rocca, strategica per sviluppo territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fiumicino è strategica per lo sviluppo del territorio. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca intervenendo ad Aranova a una manifestazione a sostegno della candidatura di Mario Baccini a sindaco di Fiumicino per il centrodestra. "Questa comunità merita le risposte che Mario Baccini sarà in condizione di dare e in Regione Lazio Fiumicino troverà una sponda perché io amo questa città e qui c'è un potenziale enorme. Non si può continuare a pensare a Fiumicino come XIV municipio - sostiene Rocca -. Lavoreremo per la metropolitana necessaria al polo croceristico e per far progredire la nostra filiera agricola senza dover passare da Rotterdam. Abbiamo già perso l'occasione del Giubileo per utilizzare fondi importanti e non possiamo più permettercelo. Questo territorio ha necessità di una offerta sanitaria all'altezza. I cittadini - sottolinea il presidente - non possono arrivare al Grassi di Ostia o a Roma. Per questo Fiumicino non sarà dimenticata nella nuova programmazione sanitaria regionale, che terrà conto dei bisogni della città. Come Presidente mi sono assunto la responsabilità di mantenere la delega alla sanità proprio per riportare servizi e salute sul territorio. Fiumicino ha dalla sua parte un governo nazionale amico e una Regione Lazio amica e potrà contare su un sindaco preparato come Mario Baccini", conclude Rocca.(Com)