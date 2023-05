Business news: Argentina, Bid approva un prestito da 265 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- **La Banca interamericana di sviluppo (Bid) ha approvato un nuovo prestito per l'Argentina di 265 milioni di dollari. Si tratta di un prestito basato sui risultati, che mira ad aumentare e rafforzare i livelli di inclusione delle persone con disabilità su tutto il territorio nazionale. I fondi saranno soprattutto utilizzati dall'Agenzia nazionale per la disabilità (Andis). La scorsa settimana, il Bid e l'Argentina avevano firmato un accordo per un prestito di 75 milioni di dollari per migliorare la fornitura di servizi di acqua potabile nella provincia di Buenos Aires. L'investimento consentirà la realizzazione di opere infrastrutturali di adeguamento e la costruzione di reti di distribuzione, pozzi d'acqua, depuratori e opere complementari per migliorare la qualità e la capacità operativa dei servizi di potabilizzazione. (Abu)