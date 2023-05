Business news: Colombia, Congresso approva Piano nazionale di sviluppo del governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- **Il Congresso della Colombia ha approvato oggi il Piano nazionale di sviluppo proposto dal governo di Gustavo Petro. L’approvazione è un’importante vittoria per il capo dello stato e, scrive il quotidiano “El Pais”, dimostra che la sua coalizione al Congresso continua a funzionare, nonostante le recenti divergenze sulle riforme sociali sfociate in un maxi rimpasto di governo. La vicepresidente Francia Marquez ha ringraziato i deputati, compresi quelli che hanno votato contro il progetto: “Grazie all'opposizione perché i dibattiti hanno arricchito il Piano nazionale di sviluppo, con cui cerchiamo di colmare le lacune di iniquità e disuguaglianza e fare in modo che i colombiani storicamente esclusi ed emarginati abbiano garanzie di diritti”, ha affermato Márquez. "Qui non siamo tra nemici, ma tra connazionali che hanno punti di vista diversi, ma siamo capaci di costruire in mezzo alla differenza", ha aggiunto. (Mec)