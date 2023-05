Mafie: Gribaudo (Pd), oggi più che mai lotta deve essere unitaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La lotta alle mafie, "oggi più che mai, deve essere unitaria. Davanti ai fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, che arrivano nel nostro Paese c'è bisogno del lavoro di tutti. Istituzioni, la rete dell'attivismo, ma soprattutto leggi e strumenti giusti per evitare infiltrazioni". Lo ha detto Chiara Gribaudo, vicepresidente del Partito democratico, a margine del Festival internazionale dell'Antimafia, dopo l'iniziativa in ricordo di Pio La Torre. "È grazie a Pio La Torre se, oggi, abbiamo la legge che istituisce il reato di associazione di tipo mafioso e la confisca dei beni. Lui ha pagato con la sua vita la battaglia contro la mafia, per la legalità - ha aggiunto la parlamentare -. Gli saremo sempre grati. Non abbiamo bisogno di lassismo e divisioni. È ora che il governo istituisca la commissione Antimafia. Bisogna essere vigili e cooperare". (Rin)