Perù: scoppia un incendio in una miniera di Arequipa, almeno 27 morti

- La Procura peruviana ha confermato oggi la morte di 27 persone in un incendio avvenuto all'interno della miniera Esperanza 1, situata nella regione di Arequipa. Secondo i primi accertamenti, l'emergenza è avvenuta nelle prime ore di sabato a causa di un cortocircuito all'interno della miniera, a circa 100 metri di profondità. L'emittente locale "Rpp" ha riferito di un incendio propagatosi rapidamente per i blocchi di legno che sorreggono il deposito per l'estrazione dell'oro, intrappolando all'interno i minatori. Venuto a conoscenza dell'incidente, il proprietario della miniera Esteban Huamaní Urday è corso alla più vicina stazione di polizia cercando aiuto per soccorrere i minatori intrappolati. Il sindaco di Yanaquihua, James Casquino, ha quindi allertato la Protezione civile e inviato i soccorsi sul posto. Non è escluso che il numero dei decessi aumenti, mentre proseguono le operazioni per estrarre dalla miniera le persone bloccate al suo interno. (Brb)