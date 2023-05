Perù: Boluarte respinge accuse su responsabilità violenze e loro motivazione razziale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto denunciato da Amnesty International il numero delle uccisioni arbitrare riconducibili all'azione delle Forze di Polizia nelle proteste registrate in Perù si concentra in modo sproporzionato nelle regioni abitate in larga parte da popolazioni indigene. Amnesty, recita un comunicato diffuso il 16 febbraio, ha condotto un'analisi basata sui dati dell'ufficio del Difensore civico peruviano, utilizzando come parametri la concentrazione delle proteste e il numero di morti a causa della repressione. L’Ong ha rilevato che il numero di possibili morti arbitrarie dovute alla repressione dello Stato è “sproporzionatamente concentrato nelle regioni con popolazioni in gran parte indigene”. Questo nonostante il livello di violenza degli agenti di Polizia durante le manifestazioni fosse praticamente uguale a quello registrato in altri luoghi, come ad esempio la capitale Lima. Secondo l'analisi condotta da Amnesty, sebbene le regioni a maggioranza indigena rappresentino solo il 13 per cento della popolazione totale del Perù, è qui che si registra l’80 per cento del totale dei decessi registrati dall'inizio della crisi. Le prove, denuncia l’organizzazione di base a Londra, suggeriscono che le autorità hanno agito con un marcato pregiudizio razzista, prendendo di mira popolazioni storicamente discriminate. (segue) (Brb)