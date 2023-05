Senato: La Russa, 75esimo anniversario prima seduta ricorrenza importante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La ricorrenza è importante, sono 75 anni dalla prima seduta del Senato eletto direttamente dal popolo, per la prima volta a suffragio universale. Il significato ancora più ampio è quello di voler celebrare, in qualche modo, l’attualità dei valori che questo Senato, e la Costituzione italiana, hanno sancito: valori di libertà, democrazia ed indipendenza, ed è molto bello celebrarli in questo modo, insieme a tutti, insieme agli italiani". Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, in occasione del concerto della Banda interforze in piazza Navona, a Roma, in occasione del 75esimo anniversario della Costituzione e della prima seduta del Senato repubblicano. (Rin)