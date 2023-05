Iran: i pasdaran testano il razzo Fajr-5 con una nuova testata termobarica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Corpo delle guardie della rivoluzione islamica (Irgc, i cosiddetti pasdaran) hanno testato con successo una nuova versione del razzo Fajr-5 da 333 millimetri con una testata termobarica. Lo ha riferito l'agenzia di stampa iraniana "Mehr" precisando che il Fajr-5 è un sistema a lancio multiplo a lungo raggio in grado di sparare quattro razzi di artiglieria con una gittata di 75 chilometri. Il Fajr 5, progettato e costruito in Iran, negli anni è stato anche inviato al gruppo palestinese Hamas e al gruppo libanese sciita filoiraniano Hezbollah. Il test condotto oggi è giunto dopo che, nei mesi scorsi, Teheran ha testato con successo un missile balistico anti-nave in grado di colpire unità mobili a una distanza fino a 1.500 chilometri. “Possedendo questo tipo di missile, si creerà una sicurezza significativa nei nostri mari circostanti, fino a un raggio di oltre mille chilometri”, aveva dichiarato il capo di Stato maggiore delle Forze armate iraniane, il generale Mohammad Bagheri.(Res)