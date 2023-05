Scuola: Amorese (Fd'I), bene governo su insegnamento educazione alimentare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sostengo e condivido molto l'iniziativa del ministro Valditara di introdurre nelle scuole l'insegnamento dell'educazione alimentare. Il protocollo con Coldiretti permetterà ai nostri ragazzi di mangiare prodotti locali a kilometro zero. È giusto che i giovani colgano l'importanza di mangiare in modo sano i nostri cibi, specie quelli di stagione, che costituiscono vere eccellenze a livello internazionale: l'agroalimentare italiano costituisce, del resto, parte dell'identità italiana la cui particolarità passa anche attraverso le diverse specificità territoriali. Un insegnamento di questo tipo, fatto nelle scuole, è poi fondamentale per contrastare i rischi di obesità e di altre patologie correlate a una scorretta alimentazione". Lo afferma, in una nota, Alessandro Amorese, deputato di Fratelli d'Italia e capogruppo in commissione Cultura, Scienza e Istruzione alla Camera. (Com)