Polonia: portavoce governo, incidente sfiorato sul Mar Nero è una “provocazione russa”

- Il portavoce del governo polacco, Piotr Mueller, ha definito “una provocazione russa probabilmente pianificata” la collisione sfiorata sulle acque del Mar Nero tra un caccia russo e un aereo polacco. In un intervento per l’emittente televisiva “Polsat news”, Mueller ha così commentato l’episodio denunciato oggi dalla Guardia di frontiera polacca ma risalente a venerdì scorso. "L'equipaggio polacco ha preso le giuste misure ed è riuscito ad atterrare in sicurezza", ha detto il portavoce. L’aereo polacco, un Turbolet L-410, era impegnato in un’operazione di pattugliamento sotto comando romeno per l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex). L’episodio è stato rivelato dalla portavoce della Guardia di frontiera di Varsavia, Anna Michalska, attraverso Twitter. "L'aereo polacco è stato avvicinato tre volte sul Mar Nero da un jet da combattimento russo, che ha eseguito manovre aggressive e pericolose", ha scritto Michalska, aggiungendo che l'equipaggio polacco avrebbe perso “per un attimo” il controllo dell'aereo. "Possiamo notare che l'obiettivo della Russia è quello di attirare l'attenzione internazionale su provocazioni del genere", ha ancora affermato Mueller commentando l’accaduto. (segue) (Vap)