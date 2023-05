Musei: Sangiuliano, aperture gratuite ancora un grande successo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ancora un grande successo per le domeniche gratuite, che abbiamo deciso di ampliare con le date del 25 aprile, 2 giugno e 4 novembre: i numeri confermano la crescita della voglia di cultura. C’è un grande e nuovo interesse verso i musei e i siti culturali italiani, vuol dire che stiamo lavorando nella direzione giusta. Questo è uno stimolo a migliorare ancora di più la capacità di accogliere turisti e cittadini nello splendore del patrimonio culturale nazionale. Stiamo spendendo bene e con efficacia i fondi del Pnrr per potenziare l’offerta ed elevare la qualità dei servizi". Lo dichiara, in una nota, il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, commentando i primi numeri sull'affluenza dei visitatori della domenica al museo di oggi 7 maggio. Di seguito - continua la nota - si riportano i primi dati provvisori pervenuti. Parco archeologico di Pompei - Area archeologica di Pompei 24.725 visitatori; Parco archeologico del Colosseo - Colosseo. Anfiteatro Flavio 17.364; Reggia di Caserta 11.938; Gallerie degli Uffizi - Gli Uffizi 9.815; Villae - Villa d'Este 8.853; Castel Sant'Elmo e Museo del Novecento a Napoli 8.700; Gallerie degli Uffizi - Palazzo Pitti 8.247; Galleria dell'Accademia di Firenze 7.403; Parco archeologico del Colosseo - Foro Romano e Palatino 6.187; Palazzo Reale di Napoli 5.800; Musei Reali di Torino 5.552; Museo nazionale di Castel Sant'Angelo e Passetto di Borgo 5.510; Parco archeologico di Paestum e Velia - Museo e area archeologica di Paestum 5.365; Villae - Villa Adriana 5.346; Parco archeologico di Ercolano 4.688; Museo archeologico nazionale di Napoli 4.502; Galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea 3.148; Terme di Caracalla 2.657; Musei del Bargello - Cappelle Medicee 2.644; MArRC - Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria 2.442; Galleria nazionale dell'Umbria 2.432; Gallerie nazionali di Arte antica - Palazzo Barberini 2.200; Musei del Bargello - Museo nazionale del Bargello 2.025; Rocca demaniale di Gradara 1.904; Gallerie dell'Accademia di Venezia 1.857; Palazzo Farnese di Caprarola 1.834; Museo storico e il Parco del Castello di Miramare - Museo storico 1.750; Grotta Azzurra 1.688; Complesso monumentale della Pilotta 1.680; Cenacolo Vinciano 1.505; Grotte di Catullo e Museo Archeologico di Sirmione 1.411; Museo archeologico nazionale di Taranto - MarTA 1.392; MuNDA - Museo nazionale d'Abruzzo 1.310; Certosa di San Lorenzo 1.207; Castel del Monte 1.164; Museo nazionale etrusco di Villa Giulia 1.141; Galleria nazionale delle Marche 1.034; Museo delle Civiltà 1.012; Musei nazionali di Genova - Palazzo Reale di Genova 1.000. A questi si aggiungono i 23.824 visitatori del Vittoriano, i 19.491 del Giardino di Boboli e i 17.456 del Pantheon.(Com)