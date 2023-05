Amministrative: Schlein, bellissimo tour a sostegno candidati in Lombardia e Veneto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un bellissimo tour in questi due giorni per sostenere i nostri candidate e le nostre candidate alle Amministrative in Lombardia e Veneto! Grazie dell’accoglienza e della partecipazione. Forza Partito democratico! Giorgio De Nardi a Treviso, Lamberto Cavallari ad Adria, Matteo Melotti a Villafranca di Verona, Laura Castelletti a Brescia, Stefano Zanelli a Cologno Monzese, Luca Ghezzi a Cinisello Balsamo". Lo scrive su Facebook la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein. (Rin)