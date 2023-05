Sudan: l’Arabia Saudita fornirà 100 milioni di aiuti umanitari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Centro saudita re Salman per l’assistenza umanitaria (KSrelief) fornirà aiuti per un valore di 100 milioni di dollari al popolo del Sudan. Lo ha riferito l'agenzia di stampa saudita “Spa”, precisando che si tratta di un’iniziativa emanata dal re Salman e dal principe ereditario e primo ministro dell'Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, che prevede anche l’organizzazione di una campagna di beneficenza attraverso la piattaforma "Sahem" per raccogliere fondi tesi a mitigare gli effetti delle tensioni in corso nel Paese africano. Il supervisore generale di KSrelief, Abdullah al Rabeeah, ha affermato che l'aiuto fornito, sottoforma di soccorsi e assistenza medica, è il risultato della volontà del governo saudita di sostenere il popolo sudanese e ciò si inserisce nel quadro del ruolo svolto dal Regno a livello umanitario a favore dei più bisognosi.(Res)